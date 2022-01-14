Что Армения и Турция получат от нормализации отношений?

Пока в Женеве Россия и США обсуждали глобальную безопасность, в Москве прошла другая эпохальная встреча. Спустя 30 лет Армения и Турция делают первые реальные шаги по нормализации отношений. Спецпредставители двух государств прибыли сегодня в российскую столицу и провели полуторачасовые закрытые переговоры.

На встрече армянскую сторону представлял член правящего "Гражданского договора" Рубен Рубинян. Хотя он и работал в течение нескольких месяцев замглавы МИД, но в политике и дипломатии является новичком. В целом у него не так много опыта, поскольку Рубиняну всего 30 лет. Некоторые армянские эксперты считают это большим упущением, ведь молодому Рубену оппонировал бывший посол Турции в США Сердар Кылыч, у которого за спиной 30-летний опыт дипломатии. По сути, Кылыч начал работать дипломатом еще до рождения Рубена. Поэтому политолог Арут Сасунян говорил, что сегодня в Москве "волк встретится с "ягненком" лицом к лицу".

На самом деле никакой трагедии в отсутствии большого опыта у Рубиняна нет. Ведь сколько раз бывало, что встречались известные дипломаты и политики – а переговоры проваливались. Вспомните покойного Ясира Арафата, из-за которого постоянно срывалось палестино-израильское перемирие. Да, дипломатия – это искусство убеждения, но когда мы говорим о нормализации, то речь уже не идет в первую очередь о том, что кто-то кого-то хочет додавить и приставить к стенке. Обе стороны готовы к компромиссу. И компромиссом является сама нормализация отношений.

Этому, надо сказать очень сильно сопротивляется сейчас армянская диаспора в США. Она считает, что Пашиняну нужно добиваться от Турции значительных уступок. Чтобы Анкара признала свою вину в событиях 1915 года в Османской Империи, более того – уступила свои восточные территории, то есть "Западную Армению" Еревану. Очевидно, что на такие уступки Турция никогда не пойдет, и, слава Богу, это понимает администрация Пашиняна. Не зря пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян недавно выразил надежду, что турецкое правительство разделяет подход о начале переговоров без предварительных условий.

Говоря о самой нормализации, надо отметить, что главным триггером процесса стало завершение Карабахской войны. Ведь еще в 2009 году в Цюрихе страны подписали протокол о восстановлении связей. Турецкий президент Абдуллах Гюль отправился на матч сборных двух стран, став, по сути, первым турецким политиком, посетившим Армению. Но процесс остановился из-за неурегулированности армяно-азербайджанского конфликта. Турция не согласилась открывать границы, пока Армения не выведет войска с территории Азербайджана. Прошло 11 лет, и в итоге Баку смог силой вернуть большую часть Карабаха с ключевым городом Шушой, после чего азербайджанский президент Ильхам Алиев объявил об окончании войны и старте мирного процесса. Тогда-то у Турции и появился аргумент, чтобы нормализовать отношения с Арменией. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган предложил формат "3+3" в составе Турции, России, Ирана и трех стран Закавказья.

Цель инициативы – открыть заблокированные транспортные пути между Турцией, Арменией и Азербайджаном. 10 декабря 2021 г. в Москве прошла первая встреча "3+3", и Турция открыла авиасообщение с Арменией. С 1 января Армения тоже проявила инициативу и сняла запрет на ввоз турецких товаров. Продолжением этого процесса, очевидно, должно стать открытие посольств и консульств, и свободное перемещение туристов и рабочей силы в обе страны без страха и на легальной основе. Для этого необходимо будет открыть сухопутные пути и запустить автомобильные и железные дороги между Турцией и Арменией. Неотъемлемой частью открытия транспортных путей станет и Зангезурский коридор, связывающий через Сюникскую область Армении две части Азербайджана, а также сам Азербайджан с Турцией. Этими дорогами сможет пользоваться и Армения для сообщения с Турцией и Россией.

Большинство из турецких экспертов приветствует улучшение отношений с Арменией. А некоторые из них уверены, что это улучшение будет способствовать урегулированию контактов между Баку и Ереваном. Ведь Армения часто рассматривает Азербайджан и Турцию в одной связке. Если Ереван начнет нормально общаться с Анкарой, то высоки шансы на партнерство и с союзником Анкары в лице Баку. Разумеется, у этого процесса может быть развитие только в том случае, если Армения официально признает территориальную целостность Азербайджана и подпишет мирный договор.

Важно отметить, что все эти региональные события по нормализации между Турцией и Арменией, Азербайджаном и Арменией проходят при непосредственном участии Москвы. Собственно, сами встречи между турецкими и армянскими дипломатами, а также Пашиняном и Алиевым идут в основном в России. Это говорит о том, что Россия продолжает играть ключевую роль в Закавказье. И во-вторых, она получает свою выгоду от снижения напряженности в отношениях этих стран.

С каждой из трех стран Россия имеет тесные контакты. Турция – крупный экономический партнер, Армения – союзник по ОДКБ и ЕАЭС, а Азербайджан – сосед и стратегический партнер. Мир между тремя партнерами позволит России экономить свои силы на миротворчестве, получить торговые преимущества и не быть в позиции, когда нужно делать выбор в пользу одного из партнеров.