Узбекистан восстановит автобусное сообщение с Таджикистаном

14 янв. 14:41

Власти Таджикистана и Узбекистана планируют открыть автобусное сообщение между странами, прерванное из-за COVID-19, сообщает пресс-служба министерства транспорта Узбекистана.

Как отметили в ведомстве, в ходе заседания совместной комиссии по вопросам международных автоперевозок стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в данной сфере. Члены двух делегаций рассмотрели ход реализации совместных соглашений, подписанных в этой области. Также участники заседания дали оценку перспективам развития транскоридора "Узбекистан - Таджикистан - Китай".

Автобусное сообщение между двумя странами было прервано в 1992 году из-за начавшейся в Таджикистане Гражданской войны. Автобусы стали вновь курсировать только с 15 мая 2018 года, но из-за коронавируса с 16 марта 2020-го перевозки были приостановлены.