Фондовый рынок России продолжает падать из-за геополитических рисков

14 янв. 14:22

В пятницу днем рынок акций РФ возобновил падение, вернувшись на весенний уровень.

К 13:30 индекс Мосбиржи опустился до 3591,52 пункта, индекс РТС - до 1488,16 пункта.

Накануне российский рынок акций упал более чем на 4%, показав максимальное дневное падение за несколько месяцев.

Акции дешевеют из-за эскалации геополитической напряженности после переговоров между Россией и странами Запада по гарантиям безопасности, не давшим результатов.

В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к любому развитию событий в связи с возможным введением санкций со стороны США.

Кроме того, на рынок влияет ухудшающаяся ситуация с коронавирусом.