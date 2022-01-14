Россиянка стала жертвой погромов в Казахстане

14 янв. 14:19

В результате погромов в Таразе погибла гражданка России, сообщает пресс-служба российского посольства в Казахстане.

"В генеральное консульство России в Алма-Ате поступила информация о том, что в городе Тараз Жамбылской области на юге Казахстана во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М. В. Ким 1995 года рождения. Преступление было совершено в момент, когда М. В. Ким покидала место своей работы", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что российское генконсульство в Алматы связалось с родными погибшей, а также обратилось к руководству области с просьбой проконтролировать ситуацию и предоставить содействие семье погибшей.

"Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона", - подчеркнули в дипмиссии.

Помимо того, посольство России в Казахстане направило в правоохранительные органы республики запрос о тщательном расследовании преступления.