Серпом по иномарке - на Кубани спор закончился порчей имущества

14 янв. 14:01

В Кореновском районе Краснодарского края задержан мужчина, изуродовавший автомобиль знакомого после конфликта.

В полицию обратился местный житель, который обнаружил, что его автомобиль "Форд Фокус", припаркованный накануне возле дома, был изуродован.

Подозреваемым по делу об умышленном уничтожении или повреждении имущества проходит 45-летний знакомый потерпевшего. Правоохранители выяснили, что из-за ранее возникшего конфликта с потерпевшим, он, вооружившись серпом и вилами, нанес множественные удары по иномарке. Ущерб оценивается в более чем 30 тыс рублей.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.