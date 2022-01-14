Саакашвили не дают проконсультироваться со своим врачом

14 янв. 13:47

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили после перевода в 12-е пенитенциарное учреждение в Рустави не дают проконсультироваться с личным врачом. Об этом сообщил его адвокат Георгий Мшвениерадзе.

"Это грубое нарушение требований закона, его заболевание связано с неврологическими проблемами и требует реагирования с медицинской точки зрения. Необходимо провести важные исследования, о которых система исполнения наказаний до сих пор молчит. Поэтому сегодня мы обсудим эти вопросы с президентом Саакашвили и со следующей недели начнем правовое реагирование", - поведал Мшвениерадзе.

По словам адвоката, ими неоднократно подавались заявки в связи с допуском врачей. "Что касается исследования MRI, мнение об этом зафиксировал не один врач, в том числе члены консилиума, созданного под эгидой Народного защитника", - цитирует его "Грузия Online".

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день экс-глава государства объявил голодовку. Комментируя свое задержание, он отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. 20 ноября бывший президент Грузии был переведен в военный госпиталь в Гори, где сначала находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации. В ночь на 30 декабря его перевезли из военного госпиталя в Гори в тюрьму №12 в Рустави, куда он был помещен изначально после задержания.