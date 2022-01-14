Лавров оценил предстоящий визит Раиси в Россию

14 янв. 13:55

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о важности предстоящего визита президента Ирана Эбрахима Раиси в Росиию.

Он отметил, что визит иранского лидера заключается в необходимости проведения инвентаризации отношений.

"Визит, если коротко, он очень важный. Пора возобновлять контакты на высшем уровне, которые традиционно у нас тесные и регулярные и которые тоже стали жертвой коронавирусной инфекции. Значение визита, прежде всего, в необходимости провести инвентаризацию всей нашей повестки дня с учетом изменений в руководстве Ирана", - приводит его слова РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что стороны обсудят экономическую повестку дня, вопросы мировой политики, деятельность в международных организациях.