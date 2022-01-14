В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

14 янв. 13:46

В пятницу днем в Москве был установлен новый рекорд по низкому атмосферному давлению для 14 января.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец предупреждал, что давление в пятницу обрушится ниже барического "плинтуса" - исторического минимума, зафиксированного в 1948 году.

"В 12:00 14 января атмосферное давление на станции ВДНХ понизилось до 719,9 мм ртутного столба (959,5 гПа). А это значит, что побит прежний рекорд минимального атмосферного давления для этого дня. Он составлял 720,5 мм ртутного столба (960,7 гПа) и принадлежал 1948 году", - сообщает портал "Метеоновости".

Низкое давление связано с резким потеплением в столичном регионе, вызванным циклоном "Эльза".