В Нур-Султане внезапно закрылась сеть супермаркетов "КенМарт"

14 янв. 13:37

В начале января в Казахстане прекратила деятельность сеть супермаркетов "КенМарт", которые были распространены в Нур-Султане.

Известно, что гендиректор сети улетел в начале нового года служебную командировку в Алматы, после чего перестал отвечать на звонки. В его кабинете найден договор, согласно которому гипермаркет "КенМарт" должен освободить занимаемую площадь до 15 января.

"Официально магазин закрыт с 5 января. У нас сейчас нет руководителя. Нам никто ничего не объяснил. Мы сейчас просто отдаем товар (поставщикам) и освобождаем помещение", - рассказала одна из сотрудник магазина, пишет Sputnik Казахстан.

Без работы неожиданно оказались 400-450 человек.

Компания не ликвидирована, а приостанавливает свою деятельность, пояснили в Центр занятости населения акимата Нур-Султана.

"Насколько я поняла, у них суды, что-то еще. Поэтому они закрыться не могут, и сотрудники увольняются по собственному желанию. Сотрудники через электронную биржу труда enbek.kz регистрируются в качестве безработных, после чего им предлагается работа", - пояснила глава отдела по взаимодействию с работодателями Бакыт Ракишева.