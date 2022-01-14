Лавров: Россия выступает за скорейшее начало делимитации азербайджано-армянской границы

14 янв. 13:25

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Россия была активно вовлечена в урегулировании конфликта в Карабахе.

"Активно были вовлечены в работу по урегулированию и содействию различных конфликтов, это Карабах, Сирия, Ливия, Афганистан, иранская ядерная программа, Палестина и Израильские дела, а также ситуация на корейском полуострове", - отметил он.

Помимо этого, он подчеркнул, что Россия выступает за то, чтобы как можно скорее приступить к делимитации границ между Азербайджаном и Арменией. Он также добавил, что Москва предлагала создать спецкомиссию по данному вопросу и выступить консультантом.

"Уже почти год, как мы предлагаем начать прорабатывать этот вопрос, создав для этого комиссию по делимитации и демаркации предлагая себя как консультанта в этой комиссии… Есть соответствующие предложения сторон. Потому, что для того, чтобы создать комиссию, необходимо договориться на каких условиях. Эти условия сейчас обсуждаются. Есть расхождения. Наша позиция простая: надо садиться и в рамках уже созданной комиссии решать все те вопросы, которые сейчас остаются пока еще несогласованными", - сказал он.