"Габала" будет сотрудничать с госпиталем

14 янв. 12:55

Новым партнером азербайджанского футбольного клуба "Габала" стал West Hospital. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, рассчитанное на полтора года.

Согласно контракту, логотип госпиталя будет изображен на форме клуба, домашнем стадионе и в ходе пресс-конференций.

Комментируя подписание соглашения с West Hospital, менеджер "Габалы" Наиль Керимов отметил, что медицинский вопрос очень важен в современном футболе. "Рады сотрудничать с West Hospital. Контракт охватывает не только основной состав, но и Академию. Хотя у юношей бывает меньше проблем, но и они будут обращаться к нашему партнеру", - цитирует его Azerisport.com.