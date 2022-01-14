Участник теракта в Ташкенте экстрадирован в Узбекистан

14 янв. 12:59

Участник запрещенной в России террористической организации "Исламское движение Туркестана", который находился в розыске в течение 23 лет, отправлен в Узбекистан.

Боевик является выходцем из Ташкентской области. В 1998-м году он проходил подготовку в Чечне, а также принимал участие в террористической атаке на Ташкент в феврале 1999 года. Через месяц он покинул Узбекистан.

Помимо этого, он занимался отправкой членов "Исламского движения Туркестана" в террористические лагеря в Чечне, организованные боевиком Хаттабом.

Стоит добавить, что в 2001 году террорист получил гражданство одной из стран СНГ при помощи поддельных документов, где скрывался на протяжении 23 лет.