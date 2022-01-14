Евросоюз примет активное участие в дальнейших переговорах России и Запада

14 янв. 12:59

Европейский союз собирается активно участвовать во всех последующих переговорах России и Запада. Об этом заявил сегодня верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Есть впечатление, что Россия не хочет слишком долго вести переговоры, но будьте уверены, что Европа будет представлена на всех будущих консультациях", - сказал Боррель по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС во французском Бресте.

При этом глава европейской дипломатии подчеркнул, что ЕС получил всю информацию о двусторонних консультациях России и США.

Он также прокомментировал тот факт, что представители ЕС не присутствовали на переговорах России и США о европейской дипломатии. "Никогда не обсуждался вопрос о том, что ЕС должен быть за столом переговоров между Россией и США или Россией и НАТО. Но по конкретным темам мы тесно взаимодействовали с США и НАТО до и после переговоров", - цитирует Борреля ТАСС.

Напомним, 17 декабря министерство иностранных дел России представило проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.

10 января представители России и США провели в Женеве консультации по гарантиям безопасности. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, а накануне в Вене состоялось совещание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).