Набиуллина: энергопереход является мощным проинфляционным фактором

14 янв. 12:52

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина напомнила о новом проинфляционном факторе - энергопереходе.

"Надо не забывать, что сейчас начинает уже действовать мощный долгосрочный структурный проинфляционный фактор, который называется энергетический переход, ESG-переход", - заявила она в пятницу в рамках Гайдаровского форума.

ESG-фактор ((environmental, social, governance - экологическая, социальная ответственность, корпоративное управление) характерен для экономики многих стран, России также нужно к нему готовиться. "Он показывает, что риски для инвестиций в мире растут", - пояснила глава Центробанка.

Этот мощный проинфляционный фактор станет шоком предложения, "аналогично тому, что было, наверное, с нефтяными ценами в 70-х годах", отметила Набиуллина.

Другими вызовами, стоящими перед российской экономикой, Набиуллина назвала дефицит рабочей силы на рынке труда и мотивацию для частных инвесторов.