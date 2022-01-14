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Набиуллина: энергопереход является мощным проинфляционным фактором

Набиуллина: энергопереход является мощным проинфляционным фактором

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина напомнила о новом проинфляционном факторе - энергопереходе.

"Надо не забывать, что сейчас начинает уже действовать мощный долгосрочный структурный проинфляционный фактор, который называется энергетический переход, ESG-переход", - заявила она в пятницу в рамках Гайдаровского форума.

ESG-фактор ((environmental, social, governance - экологическая, социальная ответственность, корпоративное управление) характерен для экономики многих стран, России также нужно к нему готовиться. "Он показывает, что риски для инвестиций в мире растут", - пояснила глава Центробанка.

Этот мощный проинфляционный фактор станет шоком предложения, "аналогично тому, что было, наверное, с нефтяными ценами в 70-х годах", отметила Набиуллина.

Другими вызовами, стоящими перед российской экономикой, Набиуллина назвала дефицит рабочей силы на рынке труда и мотивацию для частных инвесторов.

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