В четырех регионах Казахстана снят режим ЧП

14 янв. 12:43

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил режим чрезвычайного положения в Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Карагандинской областях с 18:00 по местному времени, сообщает пресс-служба главы республики.

"Отменить с 18 часов 00 минут 14 января 2022 года чрезвычайное положение в границах города Шымкента, введенное указом президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 734 "О введении чрезвычайного положения в городе Шымкенте", - говорится в документе.

Отмечается, что такие же указы подписаны в отношении Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Карагандинской областей. Документы вводятся в действие со дня подписания.