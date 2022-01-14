Лавров: Запад хватается за "санкционную" дубинку, не дожидаясь развития событий

14 янв. 12:28

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон вместе со своими союзниками желает создать военные плацдармы вокруг России.

"Позиция США и их союзников заключается в том, что они хотят обеспечить себе доминирование в Европе. Они хотят создать плацдармы вокруг РФ, военные плацдармы, хотят постоянно создавать раздражители для нас, вокруг наших границ", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Глава МИД также обратил внимание на Хартию европейской безопасности, принятую в Стамбуле в 1999 году. По его словам, Запад нарушает все те обязательства, которые были взяты тогда.

"Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы, знаете, что мы долго запрягаем. Запрягали мы очень долго, вот сейчас уже пора нам ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наши предложения", - добавил он.

Лавров подчеркнул, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то Москва будет принимать решения с учетом всех факторов и в интересах обеспечения нацбезопасности.

"Я не могу вам ничего добавить к тому, что сказал президент Путин. Ответ может быть самым разным, это зависит от тех предложений, которые сделают ему, президенту России, наши военные эксперты. Поэтому гадать сейчас на кофейной гуще не стоит", - заявил министр, добавив, что Запад склонен хвататься за "санкционную дубинку", не дожидаясь развития событий.