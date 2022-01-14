Милонов предложил обучать школьников "основам уличной самообороны"

14 янв. 12:18

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что в российских школах не хватает обучения профилактике безопасности, передает RT.

Предложение ввести в школах профилактический курс по безопасности учащихся он направил на имя главы Министерства просвещения России Сергея Кравцова.

Милонов подчеркивает, что преступления против детей и подростков в России остаются "насущной трагической проблемой". В связи с этим он видит необходимость во внедрении в школьную программу нового курса.

"Эти часы должны быть посвящены ликбезу в части поведения школьника в компании незнакомцев, изучению основ уличной самообороны, знакомству с представителями полиции и изучением способов оказания себе первой помощи в опасных ситуациях", - пояснил депутат.