В Дагестане двое местных жителей насмерть отравились газом

Два человека погибли в селе Бабаюрт в Дагестане от отравления угарным газом. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Mash Gor.
Случай произошел в доме на Первомайской.
Согласно предварительным данным, в результате утечки, произошедшей из-за неправильной установки газового обогревателя, погибли две женщины. В больницу также попали двухлетний ребенок и его 26-летний отец.
Погибшими женщинами оказались мама и тетя мальчика.
В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту случившегося.