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В Дагестане двое местных жителей насмерть отравились газом

В Дагестане двое местных жителей насмерть отравились газом

Два человека погибли в селе Бабаюрт в Дагестане от отравления угарным газом. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Mash Gor.

Случай произошел в доме на Первомайской.

Согласно предварительным данным, в результате утечки, произошедшей из-за неправильной установки газового обогревателя, погибли две женщины. В больницу также попали двухлетний ребенок и его 26-летний отец.

Погибшими женщинами оказались мама и тетя мальчика.

В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

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