Силуанов: борьба с инфляцией даст положительные результаты к концу 2022 года

14 янв. 12:06

Положительные результаты в борьбе с инфляцией в России ожидаются к концу 2022 года, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на Гайдаровском форуме.

"Переходя к России, я хочу сказать, что мы прекрасно понимаем, какие задачи надо решать. <…> Те проблемы - а проблемы, в первую очередь, инфляционного характера - считаем, что в этом году мы сможем решать. И к концу года мы ожидаем положительных результатов", - заявил министр.

По его словам, наблюдаемый в России дефицит рабочей силы подстегнет производительность труда и внедрение новых технологий.

Инфляция в России по итогам 2021 года составила 8,4%. Продукты питания подорожали за год на 10,62%, непродовольственные товары на 8,58%, услуги - почти на 5%.