В Дагестане выросло число нарушений на дорогах

14 янв. 12:01

Количество нарушений с участием автомобилистов в Дагестане в 2021 году увеличилось на 50% - было выявлено почти 2,5 млн нарушений, говорится в сообщении республиканского управления ГИБДД.

Уточняется, что такой значительный рост связывают с увеличением числа камер фотовидеофиксации. "За 2021 год выявлено почти 2,5 миллиона нарушений, что на 50% больше прошлого года. И в новом году эти цифры будут увеличиваться за счет установки дополнительных систем фотовидеофиксаций", - указано в сообщении.

В то же время количество аварий в прошлом году снизилось в среднем на 4%, чем за аналогичный период 2020 года. "Всего за отчетный период в результате автоаварий погибли 307 человек и ранены 1 918", - информирует ведомство.