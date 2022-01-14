Глава Мининформации Казахстана: роль России в улучшении ситуации в стране неоценима

14 янв. 11:52

Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров заявил, что с большим уважением относится к русской истории, а также назвал Россию ближайшим партнером Казахстана.

По словам главы ведомства, обвинения в его и выводы, сделанные на основе эмоциональных и некорректных перепалок в интернете 10 лет назад, понятны, но исчерпаны. Он отметил, что виртуальный мусор давно истлел.

"Я с большим уважением отношусь к России, к традициям, истории, литературе, общим историческим многовековым связям между нашими народами. Сам прекрасно владею русским языком и связан с русской культурой", - рассказал Умаров в интервью Sputnik Казахстан.

Министр подчеркнул, что Россия по праву считается ближайшим партнером Казахстана. Он также добавил, что, кроме протяженной территориальной близости, государства связывают крепкая дружба, взаимное уважение и стратегическое сотрудничество.

Помимо этого, глава ведомства выразил благодарность России и другим странам-членам ОДКБ за оперативную реакцию. По мнению Умарова, операция миротворцев в Казахстане была жизненно необходима.

"Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за поддержкой в рамках соглашений, заключенных между странами-членами организации, чтобы использовать ресурсы ОДКБ для нормализации обстановки в стране. Это было на тот момент жизненно необходимо, учитывая масштаб атак на города Казахстана и организованность преступных группировок. Отдельного уважения и благодарности заслуживают страны-члены ОДКБ. Они оперативно отреагировали и внесли свой большой вклад в стабилизацию ситуации. И роль России в этом процессе неоценима", - заявил он, добавив, что большая часть населения страны положительно и адекватно отнеслась к решению президента республики привлечь к улучшению ситуации в стране миротворческих сил ОДКБ.