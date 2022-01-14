Грузия празднует День государственного флага

14 янв. 11:29

В пятницу, 14 января, в Грузии отмечают День государственного флага.

Сегодняшний флаг Грузии представляет собой полотно белого цвета с пятью красными крестами, символизирующими Иисуса Христа и четырех евангелистов.

Парламент Грузии утвердил закон "О государственном флаге Грузии" 14 января 2004 года, после "революции роз". В тот же день бело-красный флаг был поднят над зданием парламента и сменил старый символ - флаг первой Грузинской республики кизилового цвета с черной и белой полосами.

В 2003 гoду крaснo-бeлый флaг с бoлниccкими крeстaми стaл пaртийным флaгoм пoлитической oппoзиции - пaртии "Eдинoe нaциoнaльнoe движeниe", кoтoрaя выступaлa прoтив прeзидeнтa Эдуaрдa Шeвaрднaдзе. Пoслe "рeвoлюции рoз", прoизoшeдшeй 23 ноября 2003 года, министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили от имени нового руководства страны предложил парламенту утвердить белый флаг с красными крестами в качестве главного государственного символа.