В России продолжает расти заболеваемость COVID-19

14 янв. 11:41

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили свыше 23,8 тыс новых случаев заболевания. В стране распространяется омикрон-штамм коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 23 820 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 547 (14,9%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 5 712, в Петербурге - 2 708, в Московской области - 1 990. В Краснодарском крае новых случаев 465, в Ставропольском крае - 386, в Дагестане - 157, в Крыму - 110, Кабардино-Балкарии - 82, в Ингушетии - 73, в Северной Осетии - 69, в Чечне - 68, в Адыгее - 58, в Карачаево-Черкесии - 58.

Суточный прирост поднялся до 0,22%, общее число инфицированных в России достигло 10 747 125 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 24 952 человека, за весь период - 9 809 300 человек.

Умерли за сутки 739 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 319 911 человек.