В Крыму перевернулась маршрутка, госпитализированы все пассажиры и водитель

14 янв. 11:31

Утром в Крыму на пути из Феодосии перевернулся микроавтобус, выполнявший пассажирские перевозки. В больницу доставлены все находившиеся в нем люди, пишет "Интерфакс".

ДТП произошло на автодороге "Таврида"- Кировский. "Предварительно установлено, что водитель автобуса Mercedes Sprinter, осуществлявший перевозки по маршруту Феодосия - Кировский, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства", - сообщили в пресс-службе МВД республики.

Обстоятельства и причины аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

"В автобусе находились водитель и 8 пассажиров. Они доставлены в лечебное учреждение для установления наличия телесных повреждений", - добавили в ведомстве.