Платная вакцинация Pfizer в Казахстане останется недоступной

14 янв. 11:22

В настоящее время министерство здравоохранения Казахстана не рассматривает вопрос о том, чтобы сделать платной вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer, сообщила в пятницу главный санврач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова.

"На самом деле по Pfizer министерством здравоохранения рассматривался вопрос предоставления его на платной основе. Для этого велись переговоры с поставщиком-изготовителем данной вакцины. Но на сегодня этот вопрос не стоит", - заявила она на брифинге.

Вакцина Pfizer в республике применяется для иммунизации беременных, кормящих матерей и подростков. Также ее используют для ревакцинации медработников и лиц старше 60 лет.

"Вопрос по платной вакцинации Pfizer сейчас не стоит и не рассматривается", - констатировала Абдижаббарова.