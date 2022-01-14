Мирзиеев: Узбекистан адекватно отреагирует на любые угрозы

14 янв. 11:20

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прокомментировал заявление Александра Лукашенко о том, что Ташкенту необходимо извлечь уроки из событий в Казахстане.

Как отметил глава республики на заседании Совета безопасности, руководство страны следит за обстановкой в регионе внимательно.

"На днях со стороны руководителей некоторых государств были сделаны необоснованные заявления о том, что Узбекистан должен извлечь уроки из произошедших в Казахстане событий. Мы внимательно следим за ситуацией в регионе, всеми вызовами и угрозами его безопасности", - цитирует Мирзиеева его пресс-служба.

В то же время президент напомнил, что Узбекистан обладает "всем необходимым потенциалом и мощью для адекватного реагирования на любую угрозу".