Россияне смогут отправиться в вакцинные туры в Турцию

14 янв. 12:00

Минздрав Турции разрешил вакцинацию от коронавируса иностранных туристов, в АТОР считают, что страна может стать популярным вакцинным направлением для россиян.

В Турции туристам доступны две двухкомпонентные вакцины на выбор: Pfizer/BionTech или Sinovac. Каждый укол будет стоить 400 турецких лир (порядка 2,2 тыс рублей).

"В крупнейших частных медицинских холдингах также заявляют, что готовы к приему туристов на вакцинацию. Она проводится без предварительной записи, с собой нужно иметь только заграничный паспорт. Тем не менее, скорее всего, российским туристам понадобится сопровождающий, который знает турецкий, так как сотрудники клиник, особенно государственных, очень часто не говорят по-английски", - отметили в АТОР.

После первого укола туриста внесут в в государственную информационную систему eNabiz, он получит сертификат о вакцинации.

"Этот сертификат совместим с европейской системой цифровых сертификатов вакцинации и признается в Евросоюзе - то есть, Турция выдает сертификат уже европейского образца (EU DCC)", - отметили в ассоциации.

По оценкам АТОР, Турция может занять до 20% рынка вакцинных туров. В настоящее время за импортной прививкой россияне чаще всего отправляются в Сербию или Хорватию. Ожидается, что российские туристы предпочтут прививаться в Стамбуле.