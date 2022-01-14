В центре Ташкента сгорел военный автомобиль Нацгвардии Узбекистана

14 янв. 10:42

На площади Дружбы народов в Ташкенте вспыхнул военный автомобиль Национальной гвардии Узбекистана. Инцидент произошел накануне выставки, приуроченной ко Дню защитников Родины, сообщает пресс-служба ведомства.

"13 января в 22:30 по местному времени произошло возгорание специального военного автомобиля Национальной гвардии, размещенного возле Дворца "Дружба народов" в связи с выставкой военной техники к Дню защитников Родины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пожар был ликвидирован в 22:31.

Стоит добавить, что в результате инцидента никто не пострадал.