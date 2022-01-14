Голикова сообщила о сохранении возможности доступа в общественные места по ПЦР-тесту

14 янв. 10:27

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что граждане, не имеющие сертификаты о вакцинации или переносе инфекции, смогут после 1 февраля посещать общественные места по ПЦР-тесту.

"Сохранение возможности и после 1 февраля 2022 года, в случае отсутствия сертификата, подтверждающего, что гражданин перенес заболевание, вакцинировался или имеет медицинский отвод, использовать документ, подтверждающий отрицательный результат исследования на наличие новой коронавирусной инфекции методом ПЦР", - цитирует Голикову РИА Новости.

Ранее она отметила, что Минздрав сможет устанавливать срок действия сертификата в отношении граждан, которые имеют медицинские противопоказания к вакцинации. Также она добавила, что военные и приравненные к ним лица получат сертификаты с соблюдением необходимых требований защиты их данных.