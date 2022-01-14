В Грузии выявили 5 567 новых случаев коронавируса

14 янв. 10:22

За прошедшие сутки в Грузии коронавирус подтвердился у 5 567 человек.

Общее число инфицированных в стране, по данным официального сайта StopCov, достигло 984 802 человек.

За последние 24 часа выздоровел 1 661 человек, с начала пандемии – 924 072. Умерли за сутки 36 пациентов, за все время - 14 395.

За сутки в Грузии провели 60 753 теста, доля инфицированных в общем числе протестированных – 9,16%.

В карантине находятся 68 человек, в стационарах наблюдаются 4 379, в ковид-гостиницах остаются 2 077 человек.