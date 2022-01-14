Рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложено

14 янв. 10:14

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении.

"Правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении", - приводит слова Голиковой РИА Новости.

Она отметила, что инициатива готовилась в условиях распространения штамма "дельта", тогда как "сейчас это будут новые вызовы".