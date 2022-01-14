Опрос: улучшения жизни после пандемии ждут 13% россиян

14 янв. 10:12

Россияне не рассчитывают, что жизнь после пандемии коронавируса улучшится, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), пишет "Интерфакс".

Чаще всего (47%) респонденты выражали уверенность, что уровень жизни большинства жителей России после пандемии никак не изменится, о том, что жизнь станет хуже заявили 28% россиян.

Оптимистично смотря в будущее 13% сограждан, чаще всего пенсионеры. Они выразили надежду, что уровень жизни улучшится после окончания пандемии.

Затруднились дать прогноз еще 12% опрошенных.

Всероссийский опрос проводился 17-19 декабря 2021 года, в нем приняли участие 1500 россиян в 104 населенных пунктах в 53 регионах страны.