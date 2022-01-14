Установлению дипотношений между Азербайджаном и Турции исполнилось 30 лет

14 янв. 10:00

Сегодня исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией. Это событие стало знаменательным в истории двух государств. Именно Турция первой признала независимость Азербайджана 9 ноября 1991 года, а уже 14 января 1992 года установила дипломатические связи.

Во всех интеграционных процессах Азербайджан пользовался неизменной поддержкой Турции. Анкара всегда считала оккупацию Арменией азербайджанских территорий внутренней проблемой, которая волнует турецкий народ турецкий народ и выступает достаточно действенным фактором консолидации в национальном масштабе.

Что касается экономических связей, то Азербайджан и Турция при новых реалиях в политической и экономической сферах создают условия для институционализации двусторонних отношений. Расширение связей между странами остаются в числе главных факторов развития стратегических отношений, что подтвердилось в ходе подписания Шушинской декларации в июне 2021 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану поздравительную телеграмму. В ней подчеркивается, что установление дипотношений между странами навечно запечатлелось в национальной памяти нашего народа как пример истинного братства и солидарности.

"С чувством большой гордости хочу отметить, что за минувший период азербайджано-турецкие отношения прошли грандиозный путь развития. С честью и с поднятой головой выйдя из исторических испытаний, наши страны подтвердили и сохранили приверженность духу лозунга "Одна нация, два государства", - говорится в письме.

Президент Азербайджана отметил, что двусторонние отношения, "построенные на такой прочной основе, как переходящие из века в век единство, братство и дружба двух народов, сегодня находятся на высочайшем уровне".

"Нас радуют как взаимовыгодное сотрудничество наших братских стран в политической, экономической, торговой, культурной, энергетической, военной, технологической и других сферах, так и успешное взаимодействие в рамках международных институтов. Реализованные нами гигантские энергетические, транспортные, инфраструктурные проекты являются реальным торжеством наших общих инициатив и совместных усилий. Несравненные успехи, достигнутые нами на основе двустороннего сотрудничества, вносят вклад в прогресс наших стран, благосостояние двух народов, установление спокойствия и стабильности в нашем регионе", - сказано в тексте.

Ильхам Алиев напомнил, что подписание Шушинской декларации в июне 2021 года стало ключевым историческим шагом, подтверждающим единство Азербайджана и Турции. По его словам, этот документ заложил основу нового этапа, открывающего путь к совместным успехам двух государств.

Говоря о президенте Турции, глава государства добавил, что Реджеп Тайип Эрдоган внес весомый вклад в развитие и укрепление азербайджано-турецких отношений, "являющихся прекрасным примером дружбы и братства, не имеющих аналога в мире".

"Решительная и однозначная позиция, которую Вы всегда демонстрировали в вопросе обеспечения территориальной целостности Азербайджана, уверенная поддержка, которую Вы оказывали нашему правому делу, всегда воодушевляли нас и придавали дополнительные силы. Азербайджанский народ никогда не забудет моральной поддержки и солидарности, продемонстрированных лично Вами, Турцией, Вашим братским народом с первых часов и до последних минут Отечественной войны Азербайджана. И сегодня мы плечом к плечу с Турцией движемся вперед в деле капитальной реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации земель, что вызывает глубокое удовлетворение. Мы тоже, в свою очередь, всегда и во всех вопросах и впредь будем находиться рядом с братской Турцией", - сказано в сообщении.

В заключение президент Азербайджана выразил уверенность, что двусторонние связи, "являющиеся реальностью сегодняшнего дня и источником гордости наших народов, останутся грядущим поколениям как стратегическая дорожная карта, как вечное и нерушимое наследие".

Стоит отметить, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в своем Twitter поздравил народы Азербайджана и Турции с годовщиной установления дипломатических связей.

"Сегодня 30-я годовщина повторного установления дипломатических отношений с родным Азербайджаном, повторного объединения с нашими братьями. Мы всегда вместе - в радости и в горе, мы продолжим быть едины. Да здравствует турецко-азербайджанское братство! Одна нация - два государства", - написал министр.