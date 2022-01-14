В Минобразования Грузии рассказали о формате учебы на фоне "омикрона"

14 янв. 9:39

В школах Грузии учеба, несмотря на распространение омикрон-штамма коронавируса, продолжится в классах в очном режиме, следует из сообщения министерства образования и науки.

Отмечается, что родители школьников имеют право сделать выбор между учебой в классах и онлайн-обучением. Те, кто хочет, чтобы ребенок учился в дистанционном режиме, должен пройти регистрацию на сайте www.online.emis.ge.

Кроме того, можно изменить решение - зарегистрировать детей на онлайн-уроки или перевести их обратно на оффлайн-режим. Эта опция доступна каждый четверг с 00:00 до 18:00.

Тем, кто выбрал онлайн-режим ранее, не нужно регистрироваться заново, указали в ведомстве.