Гололед столкнул 13 машин в ДТП в Севастополе

14 янв. 9:27

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на участке дороги Симферополь - Бахчисарай – Севастополь, где из-за гололеда столкнулись 13 автомобилей. В результате аварии пострадали три человека. Об этом проинформировали в пресс-службе управления МВД России по Севастополю.

"В настоящее время известно, что участниками ДТП стал один "Камаз", два фургона "Газель" и 10 легковых автомобилей. Предварительно установлено, что в результате дорожного инцидента пострадали три человека", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшим была оказана помощь на месте.