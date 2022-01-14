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Гололед столкнул 13 машин в ДТП в Севастополе

Гололед столкнул 13 машин в ДТП в Севастополе

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на участке дороги Симферополь - Бахчисарай – Севастополь, где из-за гололеда столкнулись 13 автомобилей. В результате аварии пострадали три человека. Об этом проинформировали в пресс-службе управления МВД России по Севастополю.

"В настоящее время известно, что участниками ДТП стал один "Камаз", два фургона "Газель" и 10 легковых автомобилей. Предварительно установлено, что в результате дорожного инцидента пострадали три человека", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшим была оказана помощь на месте.

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