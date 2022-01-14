В Казахстане выявили рекордное число случаев коронавируса

14 янв. 9:15

За минувшие сутки в Казахстане выявили 10 418 новых случаев заболевания коронавирусом.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Нур-Султане – 5 548, в Алматы – 1 115, в Карагандинской области – 820, в Атырауской области – 437, в Шымкенте – 370.

На сегодняшний день в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.

На фоне всплеска заболеваемости в некоторых регионах ужесточили коронавирусные ограничения.