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В Казахстане выявили рекордное число случаев коронавируса

В Казахстане выявили рекордное число случаев коронавируса

За минувшие сутки в Казахстане выявили 10 418 новых случаев заболевания коронавирусом.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Нур-Султане – 5 548, в Алматы – 1 115, в Карагандинской области – 820, в Атырауской области – 437, в Шымкенте – 370.

На сегодняшний день в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы,  Шымкент, Атырауская, Акмолинская, Актюбинская,  Западно-Казахстанская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.

На фоне всплеска заболеваемости в некоторых регионах ужесточили коронавирусные ограничения.

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