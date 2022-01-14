Скорая угодила в ДТП на Кубани

14 янв. 8:55

Автомобиль скорой помощи врезался в легковушку в Краснодарском крае, информирует ЕДДС Новопокровского района.

Уточняется, что скорая направлялась на вызов к пациенту в станицу Ильинскую.

"Шевроле-Лачетти двигалась во встречном направлении в сторону станицы Новопокровской. Женщина за рулем легкового автомобиля не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где произошло столкновение со скорой", - сообщают правоохранители.

В ведомстве также отметили, что в результате аварии пострадали водители машин, им оказана медпомощь.