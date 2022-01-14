В Алматы семь человек остаются пропавшими без вести после беспорядков

14 янв. 8:01

Департамент полиции Алматы проинформировал о том, что в городе ведется поиск семи человек, пропавших в дни массовых беспорядков.

"С 4 января 22 человека официально числятся как без вести пропавшими. О них официально заявляли в полицию. Из них нашлось 15 человек. Местонахождение остальных 7 человек устанавливается. По всем случаям заведены разыскные дела, проводятся оперативные-поисковые мероприятия", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что департамент советует обращаться по пропавшим в городе гражданам в управления полиции районов по месту жительства или районов, где пропавшего видели в последний раз.