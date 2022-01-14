Гинцбург рассказал о том, что был инфицирован "омикроном"

14 янв. 7:50

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привитые "Спутником V", скорее всего, не заболеют коронавирусной инфекцией, вызванным штаммом "омикрон".

По словам самого Гинцбурга, он был инфицирован "омикроном", но не болел, благодаря защите вакцины. "Те, кто привит "Спутником", скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом "омикрон", и может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на "омикроне", - сказал он, сославшись на личный опыт.

"Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к "омикрону" после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован", - приводит слова собеседника РИА Новости.

Гинцбург далее отметил, что анализ крови после поездки показал очень высокие титры вируснетрализующих "омикрон"-антител.