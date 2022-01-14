Вирусолог спрогнозировал рост заболеваемости от "омикрона"

14 янв. 7:41

Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за все время существования коронавирусной инфекции нового типа, причиной этому станет быстрое распространение штамма "омикрон", сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

"По сравнению со штаммом "дельта", у "омикрона" значительно меньше инкубационный период. Также он намного эффективнее распространяется", - сказал он, отметив, что масштаб пятой волны коронавируса в России может быть колоссальным.

Нетесов добавил также, что в России количество случаев заражения от "омикрона" точно перевалит за 100 тыс в день.