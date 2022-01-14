Врач призвал успеть вакцинироваться до пика новой волны ковида

14 янв. 7:11

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков заявил, что несмотря на возможное в ближайшее время ухудшение эпидемиологической ситуации в России из-за распространения штамма омикрон, желающие еще могут успеть вакцинироваться, чтобы защитить себя от тяжелых последствий болезни

"Новый всплеск заболеваемости, как мы видим, уже начался в Санкт-Петербурге и Москве. Можно успеть вакцинироваться или ревакцинироваться, чтобы к пику очередной волны сформировать иммунитет", - приводит слова собеседника РИА Новости.

Также он отметил, что если человек вакцинировался недавно или переболел, "то ничего делать не надо", однако если же человек вакцинировался давно, то сейчас можно ревакцинироваться.