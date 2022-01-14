Миротворцы ОДКБ из трех стран ушли из Казахстана

14 янв. 6:22

Миротворцы ОДКБ из Армении и Таджикистана покинули Казахстан на четырех самолетах военно-транспортной авиации ВКС России, информирует РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Уточняется, что самолеты Ил-76 вылетели из аэропорта Алматы. "Военные из Армении летят тремя бортами, а таджикские — одним, так как не брали с собой в Казахстан боевую технику", - пишет информагентство.

Отмечается, что на самолете вместе с военными Таджикистана отправилась домой на каникулы группа из 31 курсанта Военного института сухопутных войск Казахстана. В этом же учебном заведении располагался штаб операции ОДКБ, передает спецкор.