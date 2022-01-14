Бульвар обновят и удлинят в Кобулети к лету

14 янв. 4:30

В прибрежном городе Кобулети обновляют облик бульвара, рассказал глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

В июне правительство республики приняло проекты обновления пляжа и бульвара, а также строительства нового бульвара.

"Строительство нового километрового участка бульвара идет по графику, и новый сезон Кобулети встретит уже с новым участком бульвара", - цитирует чиновника "Sputnik Грузия".

Он лично ознакомился с ходом работ, на которые выделено 2 млн лари (порядка $660 тыс).

В рамках проекта предполагается удлинить бульвар и обновить уже существующий участок, улучшить спуски к пляжам, создать по всей длине бульвара новые зоны для развлечений и отдыха, в том числе спортплощадки, амфитеатр и детские площадки.

Кроме того, к новому сезону власти собираются обновить освещение и позаботиться о красивых зеленых зонах.