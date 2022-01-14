Всемирный день снега отпразднуют на "Роза Хутор"

14 янв. 3:25

Сочинский курорт "Роза Хутор" отметит 16 января Всемирный день снега.

Традицию празднования заложила в 2012 году Международная федерация лыжного спорта для повышения интереса к зимним видам спорта. С тех пор его ежегодно отмечают более чем в 40 странах мира. В этот день проводятся спортивные соревнования, зимние карнавалы, игры в снежки и другие зимние мероприятия.

Как отметил директор по маркетингу и электронной коммерции "Роза Хутор" Дмитрий Барашков, на курорте уделяется большое внимание продвижению зимних видов спорта, особенно среди подрастающего поколения.

"Мы стремимся прививать им с самого начала правильную культуру катания на горных лыжах и сноуборде, безопасного поведения на трассах. В этом сезоне каждую субботу будем проводить детские соревнования "Хуторенок", которые, к слову, пользуются большой популярностью. Празднование Дня снега также привлекает внимание детей к зимнему отдыху на природе. В программе будут такие активности, как снежная битва, соревнования по могулу и проезд трассы с замером скорости", - подчеркнул он.