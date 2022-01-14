"Габала" и "Нефтчи" усилились нападающими из Бразилии

14 янв. 5:25

Азербайджанский футбольный клуб "Габала" арендовал у австрийской "Адмиры" бразильского нападающего Патрика. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте азербайджанской команды.

Арендное соглашение рассчитано на полтора года.

Ранее 23-летний форвард выступал за бразильские "Америку", "Бонсусессо" и "Фрибургенсе", а также за австрийский "Хорн".

Нападающим из Бразилии также усилился "Нефтчи". По сообщению официального сайта бразильского "Интернасьонала", нападающий клуба Пато присоединился к бакинской команде, передает Azerisport.com.

В "Нефтчи" информацию о переходе пока не подтвердили.