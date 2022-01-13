В США охарактеризовали переговоры с Россией по безопасности

13 янв. 23:55

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что состоявшиеся на этой неделе переговоры с Россией были полезными.

При этом он подчеркнул, что сроки новых переговоров пока не определены. "Нет никакой установленной даты для каких-либо дальнейших переговоров", - цитирует Салливана ТАСС.

По словам помощника главы Белого дома, США сначала необходимо проконсультироваться с союзниками и партнерами.

Помимо этого, он акцентировал внимание на том, что угроза военного вторжения России на Украину по-прежнему остается высокой. В США допускают, что предлогом для российского вторжения может стать попытка переворота на Украине, добавил Салливан.

Напомним, 10 января представители России и США провели в Женеве консультации по гарантиям безопасности. Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, а в четверг в Вене состоялось совещание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).