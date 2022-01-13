Эрдоган поведал о важности Турции для Европы

13 янв. 23:44

Турция является ключевой страной для решения многих проблем в Европе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на прошедшей 13 января встрече в Анкаре с послами стран Европейского союза.

"Без урегулирования проблем, которые происходят у границ Турции и ЕС, миграционный кризис не решить. Каждый, кто объективно анализирует ситуацию на Европейском континенте, осознает и признает, что Турция является ключом к урегулированию проблем, с которыми столкнулись сегодня страны ЕС", - цитирует главу государства агентство Anadolu.

Он отметил, что благодаря Турции снизились масштабы миграционного кризиса, а также уровень террористической угрозы и дестабилизации.