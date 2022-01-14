Инвесторы платят миллионы за виртуальную землю в метавселенной

Рынок недвижимости стремительно растет, но пандемия Covid вызывает еще одну "лихорадку": некоторые инвесторы платят миллионы за участки земли, которых нет на Земле. CNBC рассказывает, что эта земля находится в виртуальных мирах, которые окрестили метавселенной. Цены на участки подскочили на 500% за последние несколько месяцев с тех пор, как Facebook объявил, что идет ва-банк на виртуальную реальность, даже изменив свое название на Meta Platforms.

"Метавселенная - это следующая итерация социальных сетей, - говорит Эндрю Кигель, генеральный директор компании Tokens.com из Торонто, которая инвестирует в недвижимость метавселенной и не связанные с маркерами цифровые активы. - Ты можешь пойти на карнавал, ты можешь пойти на концерт, ты можешь пойти в музей".

В этих виртуальных мирах реальные люди взаимодействуют как мультяшные персонажи, аватары, подобно многопользовательским играм в реальном времени. Сегодня люди могут получить доступ к этим мирам через обычный экран компьютера, но у Meta и других компаний есть долгосрочное видение создания 360-градусных иммерсивных миров, к которым люди будут получать доступ через очки виртуальной реальности, такие как Oculus от Meta.

В недавнем отчете управляющего криптоактивами Grayscale говорится, что в ближайшем будущем цифровой мир может превратиться в бизнес стоимостью 1 триллион долларов. Здесь артисты, в том числе Джастин Бибер, Ариана Гранде и DJ Marshmello, выступают как свои собственные аватары. Даже Пэрис Хилтон сыграла электронный сет на новогодней вечеринке на собственном виртуальном острове.

Компания Кигеля недавно потратила почти 2,5 миллиона долларов на участок земли в Децентралэнде (Decentraland) - одном из нескольких популярных миров метавселенной. "Цены выросли на 400-500% за последние несколько месяцев", - сказал Кигель.

Еще один популярный мир метавселенной — "Песочница" (the Sandbox), где компания по развитию виртуальной недвижимости Джанин Йорио Republic Realm, потратила рекордные 4,3 миллиона долларов на участок виртуальной земли.

Йорио рассказала CNBC, что в прошлом году ее компания продала 100 виртуальных частных островов по 15 тыс. долларов каждый. "Сегодня они продаются примерно по 300 тыс. долларов каждый, что совпадает со средней ценой на дома в Америке", - сказала она.

Рискованное вложение

"Цифровой мир для некоторых так же важен, как и реальный мир, - говорит брокер по недвижимости из Майами Орен Александер. - Дело не в том, во что мы с вами верим, а в том, что сделает будущее".

Как и для недвижимости в реальном мире в метавселенной важно местоположение. "Есть области метавселенной, где собираются люди. Они будут гораздо более ценными, чем области, в которых не происходит никаких событий", - сказал Кигель.

В районах с интенсивным движением людей крутятся большие деньги. "Подумайте о настольной игре "Монополия". Мы только что купили самую дорогую недвижимость и прилегающую территорию, - объясняет Кигель. - Чтобы получить доступ к определенной демографической группе, рекламодатели и розничные продавцы ищут способы попасть в места, где собираются люди".

Например, Снуп Догг строит виртуальный особняк на участке земли в Песочнице, и кто-то недавно заплатил 450 тыс. долларов за то, чтобы быть его соседом. "Важно, кто твой сосед, - говорит Йорио. - Это относится практически ко всему. Это похоже на клуб, и вы хотите быть среди людей со схожими интересами".

Купить виртуальную землю довольно просто - либо напрямую с платформы, либо через разработчика. Инвесторы строят на своей земле и делают ее интерактивной. "Вы можете украсить ее, вы можете изменить ее, вы можете отремонтировать, - говорит Йорио. – Но это очень рискованно. Вам следует инвестировать только тот капитал, который вы готовы потерять. Это очень спекулятивно. Здесь всё основано на блокчейне, криптовалюта очень нестабильна. Но также может быть очень полезна".

Марк Стэпп, профессор и директор по теории и практике недвижимости Университета штата Аризона, согласен с этим: "Я бы не стал вкладывать в это деньги, которые мне было бы безразлично потерять. Я бы точно не стал. Если так пойдет и дальше, то, скорее всего, это будет пузырь. Вы покупаете то, что не связано с реальностью".