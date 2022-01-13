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На Ставрополье появятся новые "точки роста"

На Ставрополье появятся новые &quot;точки роста&quot;

В 2022 году еще в четырех школах Курского округа Ставропольского края появятся "Точки роста". Об этом сообщил глава администрации Курского муниципального округа Сергей Калашников.

По его словам, запланировано создание таких площадок в школах поселка Балтийского, хутора Бугулова, школе-интернате села Русского, станицы Стодеревской.

"В минувшем году центры "Точка роста" открылись в Графской, Полтавской и Эдиссийской школах", - проинформировал он. 

Калашников отметил, что такие центры помогают внедрить новые методики обучения, способствуют развитию проектной и творческой деятельности ребят.

 

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