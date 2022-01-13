В России 65% выпускников вузов идут работать по специальности

13 янв. 23:17

Порядка 65% выпускников российских вузов работают по специальности, заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

По словам Афанасьева, никто не ждет, что все выпускники будут работать по специальности. "Рынок образования - это двойной рынок. С одной стороны, образовательная организация предлагает образовательную программу, и ее должен выбрать абитуриент. С другой стороны, рынок ждет и тоже предлагает определенные запросы. Это не всегда и во многих случаях не совпадает", - пояснил он.

В среднем по России работа на 65-70% соответствует полученному диплому. "Но обычно 65% идут работать непосредственно (по специальности)", - отметил Афанасьев в рамках Гайдаровского форума.